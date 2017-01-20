Сенегал здійснив військове вторгнення у Гамбію

Збройні сили Сенегалу оголосили про початок військового вторгнення у Гамбію, з якою він межує.

Як повідомляє BBC, причиною такого гучного кроку стало бажання забезпечити передачу влади переможцю виборів у Гамбії Адаме Барроу.

Також зазначається, що цьому передувало одностайне рішення Ради Безпеки ООН, яка підтримала інтервенцію Сенегалу.

У резолюції, зокрема, засуджується небажання чинного очільника Гамбії Ях'ї Джамме покинути свій посаду.

За документ проголосували всі 15 держав-членів Радбезу, в тому числі і Росія.

За інформацією Reuters з посиланням на представника сенегальських військових, армія країни вже перетнула кордони Гамбії та розпочала її бомбардування, залучивши наземні, повітряні та морські сили.

Додамо, що регулярні збройні сили Сенегалу налічують близько 20 тисяч осіб, а військовий бюджет країни становить приблизно 300 мільйонів доларів на рік. Чисельність збройних сил Гамбії оцінюється в 2,5 тисячі осіб.

Зауважимо, разом із Сенегалом свої війська до Гамбії відправить і Нігерія, яка вже виділила на операцію кілька своїх літаків і як мінімум один військовий корабель.

Як відомо, Ях’я Джамме керує Гамбією з 1994 року, а у грудні 2016-го відмовився визнавати поразку президентських виборах, хоча спочатку її визнавав. Такий крок не сподобався Економічній спільноті країн Західної Африки, яка визнала переможцем виборів Адаме Барроу.

У підсумку Барроу вже приніс в Сенегалі присягу незважаючи на те, що Джамме так і не покинув посаду у визначений термін.

18 січня сенегальське військо поставило Джамме ультиматум, погрозивши вторгненням у країну, якщо він уночі проти 19 січня не покине посаду.

Однак Джамме проігнорував цей ультиматум і продовжує наполягати на своїй легітимності.

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