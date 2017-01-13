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Як розпізнати кремлівського троля в мережі: корисна інструкція

16:38, сьогодні 413 Читать новость на русском
Фотожаба: Прокремлівський троль
Фотожаба: Прокремлівський троль / Фото із соцмереж

Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднило відеоінструкцію для визначення кремлівських тролів у соціальних мережах.

Запис опублікований на сторінці представництва у Facebook.

Згідно з інструкцією, аби ідентифікувати троля потрібно уважно придивитись до його коментарів. Зокрема, коментарі будуть довші за чотири рядки, а також часто їхні коментарі зовсім не стосуються контексту.

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Також коментарям тролів притаманна надмірна агресивність, а також мовні помилки.

Теги: Україна Російська пропаганда Інтернет
Джерело: 24 Канал
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