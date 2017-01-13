Як розпізнати кремлівського троля в мережі: корисна інструкція

Представництво Євросоюзу в Україні оприлюднило відеоінструкцію для визначення кремлівських тролів у соціальних мережах.

Запис опублікований на сторінці представництва у Facebook. Згідно з інструкцією, аби ідентифікувати троля потрібно уважно придивитись до його коментарів. Зокрема, коментарі будуть довші за чотири рядки, а також часто їхні коментарі зовсім не стосуються контексту. Читайте також: Як виглядають темники для російських "тролів" Також коментарям тролів притаманна надмірна агресивність, а також мовні помилки.

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