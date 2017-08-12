Як світова спільнота реагує на ядерні погрози КНДР

Ядерна загроза. Знижувати градус напруги між Північною Кореєю та Сполученими Штатами взялися світові лідери. Політики ЄС та Японії закликають не допустити загострення конфлікту, адже наслідки будуть незворотними.

Через напружену ситуацію навколо КНДР у Євросоюзі 14 серпня проведуть екстрене засідання Комітету з питань політики і безпеки. Його скликає верховний представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні.

Тим часом до дипломатичного розв'язання кризи закликають в МЗС Британії. Глава відомства Борис Джонсон каже, що для цього тісно співпрацює зі США та партнерами в регіоні. В той же час, у розпалюванні конфлікту звинувачує КНДР.

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Про неприпустимість ядерного протистояння між США та КНДР заявив і Президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав міжнародне співтовариство працювати над відновленям діалогу з Пхеньяном.

Тим часом в Японії на випадок ракетної загрози вже розгорнули системи протиракетної оборони Patriot. За даними ЗМІ, також в Японське море направлять кораблі, оснащені системою стеження.

Я зроблю все, що від мене буде залежати, аби захистити безпеку та життя японського народу,

– заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

А от в Північній Кореї на мир не надто налаштовані. Там державна преса повідомила, що через дії США в армію КНДР начебто хочуть вступити 3,5 мільйони людей. І вони навіть благають прийняти їх до лав Збройних Сил.

Нагадаємо, що останнім часом конфлікт між Північною Кореєю та США різко загострився. Пхеньян погрожує завдати ракетного удару по США. У Вашингтоні теж готуються до війни. Зокрема, Пентагон повідомив, що готовий вдарити по 12 об'єктах КНДР.