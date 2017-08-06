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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Як терористи вбивають Донецьк: журналіст опублікував гнітючі фото

19:33, 5 серпня 8323 Читать новость на русском

Банда терориста Захарченка поступово знищує Донецьк, і місто вже зовсім не є схожим на те, яким воно було до війни у 2012-13 роках

Про це пише відомий журналіст Денис Казанський, з яким жителі міста поділилися свіжими світлинами.

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"У минулому парк біля "Донбас Арени" був одним з найпрекрасніших місць в Донецьку, а тепер люди уникають його. На найкрутішому стадіоні України, який вже є непотрібним нікому, більше не грають зірки європейського футболу, а територія навколо – запущена та неохайна. Рослини розрослися. Багато декоративних чагарників загинуло. Всюди ростуть бур'яни, як в якомусь селі. Трава на доріжках пробивається крізь тротуарну плитку. Це вірна ознака того, що ними тепер майже ніхто не ходить. У розпал дня в кадр фотографа не потрапила жодна людина", – підкреслює він.

За його словами, єдине, що ще збереглося в нормальному вигляді – це газон.

"Трава не висохла під палючим донецьким сонцем і виглядає цілком соковитою. Правда, її не стрижуть", – додає журналіст.

Крім того, Казанський розповів, на що зараз перетворився колись популярний серед донеччан торговий центр "Білий лебідь".

"Головна вулиця міста. Скільки я себе пам'ятаю – тут вирувало життя, працювали дорогі бутики, місце було дуже жвавим. Тепер все вмерло. Навколо порожнеча. На стоянці жодного автомобіля", – зауважив представник ЗМІ.

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Також журналіст опублікував фото "жвавої" головної вулиці Артема, яка зараз відзначається своєю чистотою та акуратністю через те, що смітити нікому.

Звичайно, поки що Донецьк не справляє апокаліптичного враження. Кинутих багатоповерхівок з вибитими вікнами та трупів на вулицях ви там не побачите. І все ж, нинішнє місто – бліда тінь старого, українського Донецька. Столиця Донбасу деградує та поступово перетворюється на умовний Тирасполь – нудне, бідне провінційне місто без виразних перспектив. У такого міста немає майбутнього. І в рамках "ДНР" його не буде. Ті, хто придумав "республіку" та заварив всю цю кашу з референдумом – явно за щось дуже не любили Донецьк,
– резюмує Казанський.

Теги: Новини України Війна на Донбасі журналісти Фотоновини Новини Донецька
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