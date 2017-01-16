Як у США готуються до інавгурації Трампа
10:26, сьогодні 229 Читать новость на русском
У Вашингтоні відбулась репетиція церемонії інавгурації Дональда Трампа. Присягу він складатиме вже цієї п'ятниці.
Військовослужбовці відрепетирували поїздку обраного 45-го президента США від Білого дому до місця інавгурації. Для цього перекрили головну вулицю міста - Пенсильванія-авеню. Уздовж дороги будуть встановлені трибуни для глядачів.
Традиційно головне дійство відбудеться на Капітолійському пагорбі поблизу будівлі Конгресу.
Ролі Дональда Трампа та його дружини зіграли дублери-музиканти.
Після завершення урочистостей у Конгресі, подружжя вирушить до Білого дому. Як заведено, частину шляху вони пройдуть пішки, а частину - проїдуть машиною.
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Джерело: 24 Канал
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