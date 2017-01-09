Як в Україні відреагували на терористичні атаки у світі

Початок 2017 року сколихнув світ декількома терористичними атаками у різних країнах. Їх жертвами стало чимало людей.

Україна, на чиїй території вже третій рік йде кровопролитна війна, виступила з різким засудженням тероризму.

Сплеск терористичних актів, що спостерігається останнім часом, вчергове підкреслює необхідність консолідації зусиль світової спільноти для боротьби з цим ганебним явищем, яке є загрозою для усього цивілізованого світу. Подібні акти насильства, під час яких гинуть невинні люди, є кримінальними злочинами і не мають виправдань, під якими б гаслами вони не скоювалися,

– йдеться в заяві українського МЗС.

Окрім того, українська сторона висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблих та побажання швидкого і повного одужання пораненим.

Нагадаємо, з початку 2017 року упродовж останніх днів сталося декілька терактів з численними жертвами: двічі у Туреччині – у новорічну ніч у Стамбулі та згодом поблизу будівлі суду у Ізмірі, Ізраїлі, Єгипті, Іраку та Сирії.