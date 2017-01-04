Як вигладяє Світлодарська дуга: фото з передової

Наприкінці грудня 2016 року на Світлодарській дузі розпочалися запеклі бої. Фотограф Анатолій Степанов зі своїх фото з передової створив відео, яке відображає ситуацію на війні.

На відео, яке називається "Чарівний ліс", можна почути звуки стрілянини і вибухів.

Пошматовані, покалічені дерева навколо. Крижаний холод і біль. Окопи зустрічають слизькій глиною і вогкістю. Зграйка горобців, немов і немає ніякої війни, злітає на посічений осколками чагарник. То там, то тут, перед окопами і за ними видніються кинуті каски і інша амуніція. Немолодий солдат піднімає з бруствера каску в чохлі «піксель» і акуратно кладе її в окоп. Підходжу ближче. Запечена сукровиця змішується зі снігом і починає стікати по стінках каски. Каска пробита кулею в двох місцях навиліт і я розумію, що зухвала атака десятиденної давності стала останньою для її господаря. Ми на відбитих у сепаратистів позиціях,

– йдеться в описі до відео.

На фоні фотографій лунають голоси українських військових, які ведуть бій на Світлодарській дузі.

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