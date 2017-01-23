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Як впливає Facebook на мозок: незвичайний висновок вчених

00:39, сьогодні 3841 Читать новость на русском
Вплив Facebook на мозок людини
Вплив Facebook на мозок людини / lpgenerator.ru

Норвезькі вчені прийшли до висновку, що Facebook впливає на мозок людини так само, як і вживання кокаїну.

Виявилося, що постійний перегляд стрічки надає наркотичну дію на нервову систему людини, пише Head Insider посилаючись на журнал Psychological Reports: Disability and Trauma.

Зображення з новинної стрічки викликали активізацію мигдалеподібного і смугастого тіла. Цікаво, що такий же вплив на людський організм здійснює кокаїн. Вчені пояснили, що залежних людей відрізняє висока збудливість на об'єкти. У цьому випадку, таку реакцію викликала активність у соцмережі.

Також у добровольців порушувалася функції нервової системи.

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Теги: Здорове життя Facebook LifeStyle Здоров'я
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