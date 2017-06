Якби Тимошенко не підписала контракт, то й судитися з "Газпромом" не довелося б

Україна святкує, а у російському "Газпромі" п’ють валідол. Росіянам не вдалося переконати Стокгольмський суд стягти з "Нафтогазу" понад 47 мільярдів доларів.

Ще у червні 2014 року, з ініціативи прем’єра Арсенія Яценюка, державна компанія "Нафтогаз" подала до Стокгольмського арбітражу позов проти російського газового монополіста на суму 18 мільярдів доларів. Він стосувався договору 2009 року, укладеного з Газпромом тодішнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко. Основну суму позову склала переплата за контрактом, який закуплявся "Нафтогазом" у період з 2011 по 2015 рік.

Крім того, українська компанія вимагала від "Газпрома" скасувати принцип take or pay тобто "бери або плати" та пункт про заборону реекспорту закупленого російського газу. У свою чергу, росіяни подали зустрічний позов на суму понад 47 мільярдів доларів. Основу російських "хотєлок" складали санкції за невиконання контрактних вимог, штрафи та відсотки за ними. Судовий розгляд у столиці Швеції тривав майже 3 роки. І у підсумку завершився позитивним рішенням для України.

Тріумфатор судової тяганини, глава "Нафтогазу" України Андрій Коболєв, своєрідно поставив на місце зухвалих газпромівців, написавши на своїй сторінці у Facebook фразу "Ми це зробили", супроводивши запис піснею британської Queen "We are the champions!".

А зовсім недавно, у березні цього року, державна кремлівська агенція "РІА Новості" з апломбом писала, що ""Нафтогаз" уже готується програти у суді". За словами російських пропагандистів, цитую "чим ближче день судового рішення по контрактам купівлі-продажу газу, тим більше нервують у "Нафтогазі". Від самого початку обрана тактика судового процесу була шкідлива та збиткова для України. І керівництво "Нафтогаза" в особі Коболєва усвідомило брехливість та провальність своєї політики”" Кінець цитати.

Але, як кажуть мудрі українці, не так сталося, як гадалося. У підсумку, я тут цитую кремлівських борзописців, усвідомлювати брехливість та провальність доведеться саме росіянам. І тут найбільш показовою була реакція на рішення Стокгольмського арбітражу офіційних російських ЗМІ.

Точніше, повна її відсутність. Фіаско головного світового газового монополіста кремлівські журналісти зустріли повним мовчанням. Тобто, про неї не згадували в ефірах новин, не обговорювали на огидних московських ток-шоу і про них не жартував у своєму фірмовому стилі Владімір Путін.

Доволі цікавою також виявилася реакція співавтора газового контракту 2009 року, за яким, як вважають у "Нафтогазі", Україна втратила мільярди доларів. Юлія Тимошенко заявила, що "якби цей контракт був поганим, то ми б ніколи не перемогли б у Стокгольмському арбітражі".

Хоча, якби Тимошенко не підписала цього контракту, Україна би не просто не мала сенсу позиватися до "Газпрому", але й не втратила купу грошей. За такою логікою, треба дякувати більшовикам, що захопили владу у 1917 році, бо в іншому випадку Україна не заборонила би КПСС та не проголосила незалежність у 1991 році. Але логіку популістів краще взагалі не аналізувати. Бо логіки там як правило зась.