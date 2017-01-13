Якби українська політика була скотофермою Орвелла: кріль Сєня і всі-всі-всі

Велике господарство – як маленька країна. У ньому своя ієрархія і свої герої. Так було споконвіку: кури несли яйця, корова давала молоко, охороняв все це добро пес на прив'язі. Та одного дня все пішло шкереберть.

Сусідські качки віджали ставок і нахабно на ньому господарюють. Сіно підскочило в ціні. 27 зернин за одну зелену стеблину. Вгодований півень Вітя перелетів до сусіднього двору і тепер сидить під замком. А його місце в курнику дісталося Петру. У нього обіцяти виходить красивіше.

Півень у цьому дворі старший. У нього є серйозна підтримка не лише в курнику. Великий та теплий хлів під контролем довірених і перевірених. Там свій закон і свої порядки. Все, що треба – захрюкають. Все, що не треба – проштовхнуть. Ну і, звісно ж, біля корита завжди тісно.

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Та є у цій ієрархії фігури особливого штибу. Вони не в загоні, а на волі. На вигляд маленькі, відбірні, але масті крупної. І мирне життя їм псують лише гуси. Їх багато, вони налітають звідусіль і щипають. Але тим, хто знає собі ціну і керує процесами, можна дати гусям трішки побешкетувати. Все одно вершки вже з'їдені.

Головним порушником спокою на фермі є коза Джуля. Їй не подобається харч, їй не подобається статус. Вона давно мріє стати Петром, але ніяк не виходить. Тому розхитувати ситуацію береться за першої ж нагоди. Обіцяючи та тонко граючи на струнах душі великого стада. Але вівці є вівці. Помекають, але на роги не лізуть.

Втомлено на все, що відбувається у господарстві, дивиться кріль Сєня. Його усунули від великої дворової політики. Колись жив він у розкоші. Думав що тримав півня за хвіст. А той взяв і підступно клюнув.

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Єдиний, кому ніхто у дворі особливо не довіряє – так це пес. Він хоч і вдає з себе переляканого, та чомусь його на ланцюзі тримають. Бо він так і норовить тихцем вкусити. Інтриган, одним словом, і слизький тип.

Похиливши голову, сумно на все дивитись тільки корова. Її доять і доять. Без продиху. Малому теляті молока перепадає так, щоб копита не витягло. Все решта йде то свиням, то собаці. Та й кури сир люблять дзьобати. У ньому кальцію багато.

Тож поки корова стоїть голодна та видоєна - півень гордо кукурікає нові гасла, гуси б'ються за зерно, коза збирає майдан, а свині чкурнули у теплий куток хліва – на курорт. І всі забули про качок, які на чужому ставку сидять, і накинули оком на ще один.