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Ярош назвав головну передумову звільнення Криму

10:59, сьогодні 705 Читать новость на русском
Дмитро Ярош
Дмитро Ярош / 24 Канал

Розвал Російської Федерації є головною передумовою для звільнення Україною окупованого Криму.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив народний депутат Дмитро Ярош.

"Передумовою звільнення Криму є розвал Росії. І наші спецслужби – я завжди про це говорив – повинні приділяти цьому дуже велику увагу. Тут навіть не треба проводити теракти і диверсії. Треба просто розкачувати ситуацію, використовуючи купу факторів", – додав він.

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Серед факторів, на які можна тиснути, Ярош вказав мусульманський, ісламський, китайський та українську діаспору.

Всі ці певні автономні групи, тому що в Сибіру ж, наприклад, давно вже подейкують: а не відокремитися чи нам хоча б якимось чином від центру? Це все треба підживлювати. Ось куди треба бюджетні гроші українські вкидати – в наші спецслужби. До Служби зовнішньої розвідки, в ГУР те ж, в СБУ. Щоб вони працювали системно над цим,
– пояснив нардеп.

Він зазначив, що тоді б Росія була змушена більше займатися внутрішніми проблемами і Україні б від того стало легше.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Дмитро Ярош
Джерело: 24 Канал
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