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Юного снайпера "ДНР" надовго кинули за ґрати на Тернопільщині

17:52, сьогодні 1213 Читать новость на русском
Снайпера
Снайпера "ДНР" на 14 років засудили на Тернопільщині / Getty Images

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок у справі місцевого жителя, який воював на стороні "ДНР" на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільщини.

Зібраними у суді доказами встановлено, що навесні 2015 року 18-річний житель міста Чорткова з метою участі у бойових діях на стороні "ДНР" приїхав у Донецьк до свого батька, який на той час вже був активним учасником терористичної організації. З метою приховати свої злочинні наміри, вказані особи повідомили рідним, що поїхали на заробітки до Росії. Пройшовши на місці медичну комісію, хлопець отримав військову форму і вступив до військового підрозділу "ДНР",
– розповіли в прокуратурі.

Після відповідного військового вишколу хлопець отримав снайперську гвинтівку Драгунова, з якою упродовж 2015-2016 років брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України.

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Завдяки чіткій позиції державного обвинувачення, суд визнав жителя Тернопільщини винним в інкримінованому злочині. Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна,
– мовиться у повідомленні.

Теги: Україна Війна на Донбасі Тернопіль Новини Донецька Тероризм
Джерело: 24 Канал
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