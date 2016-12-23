"Ювентус" з "Міланом" поїхали за трофеєм на близький схід
Фаворит дня 07:35, сьогодні 93 Читать новость на русском
Матчем за суперкубок Італії гранди розважатимуть катарську Доху.
У новому тисячолітті суперники розіграють трофей не вперше. У 2003 році усе закінчилось серією пенальті, в якій гору взяла стара синьйора – 5:3.
Нічию вважають малоймовірною – коефіцієнт 3,8 на мировий підсумок основного часу. Вікторія "Мілана" – ще більш примарний результат – 5,9. І лише 1,66 на перемогу "Ювентуса".
Ба більше, "россонері" не до снаги навіть забити у ворота Буфона – в 1,99 оцінюють ймовірність того, що суперникам вдасться обмінятись голами. 1,67 на те, що бодай один із голкіперів проведе сухий матч.
"Мілан" не здобував трофеїв вже понад 5 років. Виправити ситуацію, попри невтішні прогнози експертів, "червоно-чорні" спробують сьогодні о 18:30 за київським часом.
Джерело: 24 Канал
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