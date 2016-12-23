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Телеканал новин 24 "Ювентус" з "Міланом" поїхали за трофеєм на близький схід
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Ювентус" з "Міланом" поїхали за трофеєм на близький схід

Фаворит дня 07:35, сьогодні 93 Читать новость на русском
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Матчем за суперкубок Італії гранди розважатимуть катарську Доху.

У новому тисячолітті суперники розіграють трофей не вперше. У 2003 році усе закінчилось серією пенальті, в якій гору взяла стара синьйора – 5:3.

Нічию вважають малоймовірною – коефіцієнт 3,8 на мировий підсумок основного часу. Вікторія "Мілана" – ще більш примарний результат – 5,9. І лише 1,66 на перемогу "Ювентуса".

Ба більше, "россонері" не до снаги навіть забити у ворота Буфона – в 1,99 оцінюють ймовірність того, що суперникам вдасться обмінятись голами. 1,67 на те, що бодай один із голкіперів проведе сухий матч.

"Мілан" не здобував трофеїв вже понад 5 років. Виправити ситуацію, попри невтішні прогнози експертів, "червоно-чорні" спробують сьогодні о 18:30 за київським часом.

Джерело: 24 Канал
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