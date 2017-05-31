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"Южмаш" заявляє про необґрунтованість претензій державної виконавчої служби на стягнення з підприємства 40 млн грн судового збору

21:40, сьогодні 6
"Южмаш" / nk.org.ua

Державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод ім.Макарова" ( "Южмаш", м. Дніпро) подало позов до суду з вимогою визнати незаконним стягнення з підприємства 40 мільйонів гривень судових зборів на користь Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції.

Про це журналістам в Києві заявив голова профкому "Южмашу" Валерій Васильєв.

За його словами, претензії Департаменту виконавчої служби на стягнення з "Южмашу" 40 мільйонів гривень пов'язані з виконавчим супроводом судового позову до заводу від компанії ДТЕК про стягнення з "Южмашу" заборгованості за електроенергію, яка була погашена за рахунок бюджету ще в 2016 році.

Як заявив заступник директора "Южмашу" Сергій Захарченко, підприємство вважає претензії Департаменту виконавчої служби незаконними, оскільки "Южмаш" внесений до реєстру об'єктів господарської ї діяльності, які мають стратегічне значення для економіки України і звільнені від зобов'язань по сплаті судового збору.

"Вольовим рішенням уряду в 2016 році в рамках заходів з підтримки космічної галузі України були внесені зміни до державного бюджету і виділено 400 млн грн на погашення заборгованості підприємства за електроенергію. Ця сума надійшла компанії ДТЕК безпосередньо, минаючи "Южмаш". Ми розцінили це крок як позицію держави, яка вирішила підтримати флагман космічної галузі України. Тому виглядає нелогічною позиція іншого державного органу – Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції, який вирішив стягнути з нас несписаний борг за судовим збором, в розмірі 10% від суми претензій ДТЕК до "Южмашу", – сказав С.Захарченко.

Голова профкому "Южмашу" повідомив, що в зв'язку з діями Департаменту виконавчої служби щодо стягнення судового збору вже більше двох місяців у "Южмашу" арештовані рахунки. В результаті арешту всіх рахунків у підприємства утворилася двомісячна заборгованість із зарплати і з'явилася нова заборгованість за електроенергію.

"Вже є рішення двох судів, що арешт рахунків є незаконним. І завтра останній суд. З підприємства вже списали 16 млн грн на користь Департаменту виконавчої служби. Ми не згодні платити 40 млн грн і подали в суд відповідний позов ", – сказав В. Васильєв.

За його словами, з метою домогтися рішення про зняття арешту рахунків співробітники "Южмашу" пікетували Міністерство юстиції. Представник Департаменту виконавчої служби запропонував рішення, які ніяк не можуть влаштувати колектив підприємства.

"Відкриття спеціального рахунку, за пропозицією департаменту, не є вирішенням питання. Ми вимагаємо діяти в нормах закону – виконати рішення суду, а не відкривати спеціальний рахунок для виплати співробітникам невеликої частини заробітної плати", – сказав В. Васильєв.

Теги: Україна
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