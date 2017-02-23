З українського телепростору зник ще один канал

Український журналіст Богдан Буткевич виграв ще один суд у співробітників "17 каналу", який багато хто пов'язує з Кремлем.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки чудовій роботі мого друга й прекрасного адвоката Олега Дорофєєва у бійців кремлівського фронту не було жодного шансу. А відучора (22 лютого, – "24") й всього "17 каналу" більше не існує! Вітаю всю прогресивну громадськість з тим, що ми таки перекрили кисень цим потворам. Здається, їх господарі відчули, що спроба створити з них "незалежне ЗМІ з іншим поглядом" провалилася. Й перекрили їм фінансування", – зазначив Буткевич.

Як відомо, керівник "17 каналу" Жан Новосельцев у своїй сторінці на Facebook заявив про те, що канал припиняє своє існування.

"Прийшла пора прощатися, але найближчим часом ми повідомимо подробиці – де, як і коли піднімемо прапор", – йдеться у повідомленні.

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До слова, колектив "17 каналу", який звинувачують у проросійській позиції, у публічному відеозверненні пояснив, яким чином знімальна група опинилася на місці загибелі відомого журналіста Павла Шеремета.