За рік тимчасового застосування угоди з ЄС експорт України зріс майже на чверть

Президент України Петро Порошенко розповів, які переваги відчула українська економіка після року тимчасового застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Вдень 30 травня Сенат Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. За проголосувало 89 з 150 депутатів палати.

Вітаючи українців з ратифікацією Сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Порошенко згадав, що Україна вже рік тимчасово застосовує угоду.

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"Вже перший рік тимчасового застосування угоди показав, наскільки високий потенціал вона має для України", – наголосив Президент.

За його словами, за цей час експорт України до країн ЄС зріс майже на чверть – на 24,5%.

Набуття чинності Угоди про асоціації, зона вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом є надзвичайно важливими кроками на нашому шляху до об’єднаної Європи і ми твердо налаштовані йти до нашої стратегічної мети – це гарантія нашої свободи, незалежності та територіальної цілісності,

– наголосив Порошенко.

Угода про Асоціацію Україна – ЄС набере чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом повноцінно вступить у дію вже в липні 2017 року.

Нагадаємо, дотепер Нідерланди залишались єдиною державою ЄС, яка не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Україною.



Європарламент 16 вересня 2014 ратифікував Угоду синхронно з Верховною Радою України (у вигляді телемосту за допомогою технології Skype). За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної Ради та 535 депутатів Європарламенту.



1 листопада 2014 року набрало чинності тимчасове застосування Угоди, яке відкрило українським виробникам європейські ринки.