Заморожений конфлікт на Донбасі нікому не потрібен, – Савченко

Війну на Донбасі потрібно закінчувати, оскільки заморожений конфлікт нікому не потрібен.

Таку думку висловила народний депутат Надія Савченко в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи візит очільника МЗС Австрії, яка перебрала головування в ОБСЄ, Себастьяна Курца на Донбас.

Вона зазначила, що на Донбасі він зрозуміє, що війну потрібно закінчувати.

Якщо він там ніколи не був, то багато нового побачить. А взагалі нічого нового не побачить в порівнянні з його попередником… Так що, в принципі, побачить, що потрібно закінчувати війну, вона не повинна перейти в заморожений конфлікт. Він нікому не потрібний,

– вважає нардеп.

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