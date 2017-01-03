Заморожений конфлікт на Донбасі нікому не потрібен, – Савченко

Війну на Донбасі потрібно закінчувати, оскільки заморожений конфлікт нікому не потрібен.
Таку думку висловила народний депутат Надія Савченко в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи візит очільника МЗС Австрії, яка перебрала головування в ОБСЄ, Себастьяна Курца на Донбас.
Вона зазначила, що на Донбасі він зрозуміє, що війну потрібно закінчувати.
Якщо він там ніколи не був, то багато нового побачить. А взагалі нічого нового не побачить в порівнянні з його попередником… Так що, в принципі, побачить, що потрібно закінчувати війну, вона не повинна перейти в заморожений конфлікт. Він нікому не потрібний,
– вважає нардеп.
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