"Запоріжсталь": радянська гордість, збудована американцями

Цей завод в усі часи був гордістю Радянського союзу. З моменту його відкриття у 1933 році, він тільки те й робив, що своїми показниками дивував Європу, а часом й навіть цілий світ.

Та у всій цій історії не менший подив викликало, як саме постав цей сталевий гігант, бо швидкість зведення нехарактерна навіть країни стаханівських темпів. Судіть самі.

У 1926 році з'являється проектний інститут ГІПРОМЕЗ. У 1930 році цей новачок тільки отримує завдання спроектувати надпотужний завод, а вже у 1933 році з печі виливається перша сталь. Звісно, Радянський союз мав багато світлих голів, але у тогочасних інженерів не було потрібного досвіду – тож останній привезуть з-за океану.

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Головним проектним підрядником для Радянського союзу стала американська компанія Albert Kahn Associates. Це вони, до прикладу, спроектували завод для Генрі Форда. Повний пакет креслень для об’єкта компанія видавала за тиждень, а готова будівля зводилася за 5 місяців. Нечувана швидкість.

На той час у Штатах панувала велика депресія, промисловість стояла. Тож у Детройті радо взялись за замовлення від Кремля. А саме – спроектувати понад 500 будинків та заводів. І відповідний гонорар – 2 мільярди доларів.

Щоб дізнатись більше – дивіться випуск програми "Зроблено в Україні".