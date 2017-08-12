00:26
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 22:00:
Випуск новин
23:46, 11 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Запоріжсталь": радянська гордість, збудована американцями

Зроблено в Україні 00:11, сьогодні 69 Читать новость на русском

Цей завод в усі часи був гордістю Радянського союзу. З моменту його відкриття у 1933 році, він тільки те й робив, що своїми показниками дивував Європу, а часом й навіть цілий світ.

Та у всій цій історії не менший подив викликало, як саме постав цей сталевий гігант, бо швидкість зведення нехарактерна навіть країни стаханівських темпів. Судіть самі.

У 1926 році з'являється проектний інститут ГІПРОМЕЗ. У 1930 році цей новачок тільки отримує завдання спроектувати надпотужний завод, а вже у 1933 році з печі виливається перша сталь. Звісно, Радянський союз мав багато світлих голів, але у тогочасних інженерів не було потрібного досвіду – тож останній привезуть з-за океану.

Читайте також: Микола та Марія Дюк – українці, які героїчно врятували Нобелівського лауреата

Головним проектним підрядником для Радянського союзу стала американська компанія Albert Kahn Associates. Це вони, до прикладу, спроектували завод для Генрі Форда. Повний пакет креслень для об’єкта компанія видавала за тиждень, а готова будівля зводилася за 5 місяців. Нечувана швидкість.

На той час у Штатах панувала велика депресія, промисловість стояла. Тож у Детройті радо взялись за замовлення від Кремля. А саме – спроектувати понад 500 будинків та заводів. І відповідний гонорар – 2 мільярди доларів.

Щоб дізнатись більше – дивіться випуск програми "Зроблено в Україні".

Теги: Зроблено в Україні Історія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 11 серпня: страшна пожежа в Києві, нові деталі у справі Саакашвілі і сніг
11 серпня, 22:11 Головні новини 11 серпня: страшна пожежа в Києві, нові деталі у справі Саакашвілі і сніг
1424
Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
11 серпня, 22:01 Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
Блог Соцмережі 479
У затінок: дендропарки мрії в Україні
11 серпня, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 1006
Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
11 серпня, 20:01 Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
Михайло Драпак 3131
Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або
11 серпня, 19:29 Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або "Ми дуже кльові, ми з України"
Єлизавета Герасимюк 1130
Як виглядає лист, заражений вірусом Petya – показали Мінінформполітики
28 червня , 11:53
Російська акторка відреагувала на заборону в'їзду в Україну
 24 травня , 21:44
У Путіна бурхливо відреагували на слова Порошенка про "немиту Росію"
 11 червня , 19:25
Українець потрапив у топ-5 кращих психологів усіх часів та народів
 15 липня , 12:59
Харків’яни створили унікальну великокаліберну гвинтівку
 1 квітня , 01:05
"Nimses" – українська соцмережа, що перетворює час на гроші
 22 червня , 01:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук