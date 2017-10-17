Засновник WikiLeaks пообіцяв винагороду за інформацію про вбивць журналістки на Мальті
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассандж пообіцяв 20 тисяч євро тому, хто надасть інформацію щодо жорстокого вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції на Мальті.
Нагадаємо, у понеділок, 16 жовтня, журналістку, яка була авторкою розслідувань корупції в межах проекту Panama Papers, підірвали у власному автомобілі неподалік дому. В транспортний засіб була закладена потужна вибухівка.
"Пропоную винагороду в 20 тисяч євро за інформацію, яка допоможе знайти її вбивць", – написав Джуліан Ассандж.
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Варто зазначити, що за 15 днів до загибелі журналістка поскаржилася в поліцію на погрози. Каруана Галіція працювала з "панамським архівом". Один з її останніх матеріалів був присвячений дружини прем'єр-міністра країни Джозефа Мускату Мішель. За даними журналістки, у дружини Мускату нібито є офшорна компанія в Панамі. Мускат і його дружина заперечували цю інформацію.