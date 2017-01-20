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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Заступник директора НАБУ ходив у гості до Адмінстрації Президента, – ЗМІ

17:19, сьогодні 33 Читать новость на русском
Гізо Углава
Гізо Углава / 24 Канал

Гостем Адміністрації Президента став перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава.

Про це йдеться у програмі "Схеми".

За його словами, він прийшов до АП у питанні створення Антикорупційного суду.

Відвідування Адміністрації Президента прокурорами, суддями та очільниками незалежних комісій зняв журналіст Сергій Андрушко.

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Також біля АП бачили Бориса Гулька – голову Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Цей суд підпадає під ліквідацію вже у найближчі кілька місяців щойно оберуть оновлений склад Верховного Суду замість нинішнього.

Однак Гулько знову претендує на посаду судді нового Верховного Суду і вже був допущений до тестування.

Хто ще відвідує Адмінстрацію Порошенка – дивіться о 21:30 у програмі "Схеми" на 24 Каналі.

Теги: Політика Україна Корупція НАБУ Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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