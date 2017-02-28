Засудили поліцейського, який домагався до неповнолітнього

Екс-правоохоронця, який домагався 15-річного хлопця, засудили на 3 роки ув'язнення з іспитовим строком 2 роки.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київщини.
26-річний старший сержант поліції створив сторінку в соціальній мережі та від імені дівчини почав листуватися з 15-ти річним хлопцем. Він надсилав йому повідомлення непристойного змісту з пропозицією сексуального контакту.
Згодом правоохоронець домовився про зустріч із "жертвою".
Неповнолітній хлопець прийшов на зустріч разом зі своїм другом, хлопці затримали правоохоронця та викликали поліцію,
– зазначили у прокуратурі.
Правоохоронця звільнили з роботи.
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