Затримання Насірова мало б бути погоджено Луценком та Порошенком, – депутат

Народний депутат Мустафа Найєм переконаний, що генеральний прокурор Юрій Луценко та Президент України дали свою згоду на затримання очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про це він заявив у прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

На його думку, НАБУ не могло проводити таку операцію без погодження від генпрокурора. Юрій Луценко, в свою чергу, таке питання мав би узгодити з Президентом Порошенком.

Нагадаємо, 2 березня ввечері стало відомо, що слідчі з НАБУ затримали Насірова у лікарні "Феофанія", куди той потрапив в цей же день.