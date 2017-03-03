Затримання Насірова мало б бути погоджено Луценком та Порошенком, – депутат
23:14, 2 березня 743 Читать новость на русском
Народний депутат Мустафа Найєм переконаний, що генеральний прокурор Юрій Луценко та Президент України дали свою згоду на затримання очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова.
Про це він заявив у прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.
На його думку, НАБУ не могло проводити таку операцію без погодження від генпрокурора. Юрій Луценко, в свою чергу, таке питання мав би узгодити з Президентом Порошенком.
Нагадаємо, 2 березня ввечері стало відомо, що слідчі з НАБУ затримали Насірова у лікарні "Феофанія", куди той потрапив в цей же день.
Джерело: 24 Канал
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