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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Згадати Все. Від Альфа до Беверлі Хіллз. Улюблені серіали 90-х

Згадати все 00:23, сьогодні 83 Читать новость на русском

Вже у 1990 серіали почали впевнено завоювати свою нішу на кіноринку.

Серіали 1990 років були настільки культовими, що досі багато хто пригадає найвідоміші з них. Слід відзначити, що більшість з цих проектів були кардинально несхожі між собою.

На одному каналі – серіал про дивакуватого прибульця Альфа. На іншому – бойовик про Зену, принцесу-воїн. Ще на іншому – комедія про молодь, яка живе в престижному районі.

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І хоча зараз дивитись ці серіали серйозно складно, особливо зважаючи на всі сучасні проекти, все ж років 25 назад це було масове явище, з якого і виросла сучасна серіальна культура.

Теги: Згадати все Кіно СРСР
Джерело: 24 Канал
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