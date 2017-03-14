Згадати Все. Від Альфа до Беверлі Хіллз. Улюблені серіали 90-х

Вже у 1990 серіали почали впевнено завоювати свою нішу на кіноринку.

Серіали 1990 років були настільки культовими, що досі багато хто пригадає найвідоміші з них. Слід відзначити, що більшість з цих проектів були кардинально несхожі між собою.

На одному каналі – серіал про дивакуватого прибульця Альфа. На іншому – бойовик про Зену, принцесу-воїн. Ще на іншому – комедія про молодь, яка живе в престижному районі.

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І хоча зараз дивитись ці серіали серйозно складно, особливо зважаючи на всі сучасні проекти, все ж років 25 назад це було масове явище, з якого і виросла сучасна серіальна культура.