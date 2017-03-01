Жебрівський розповів про критичну ситуацію в Авдіївці

У міських резервуарах Авдіївки лишилося критично мало питної води. Місто готують до автономного забезпечення водою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, води вистачить тільки на дві подачі в мережу. У приватному секторі Авдіївки розставили додатково 5 резервуарів з водою. Також ще 7 резервуарів для питної води надала Чеська гуманітарна організація.

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Всього у школах та інших соціальних об’єктах Авдіївки вже встановлено 34 резервуари для питної води.

Жебрівський також відзначив, що ремонтні бригади, представники ОБСЄ та сапери не можуть зайти на територію Донецької фільтрувальної станції, щоб знешкодити міни та почати відновлювальні роботи. Адже бойовики продовжуть вести обстріли території навколо станції, а російська сторона зволікає із наданням письмових гарантій режиму тиші.