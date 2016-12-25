Журналіст опублікував фото російського Ту-154 перед вильотом

Працівник російського телеканалу НТВ Євген Толстов, який перебував на борту літака Ту-154, що належить Російській Федерації, опублікував фото літака перед вильотом.

Толстов розмістив фотографію лайнера перед вильотом з Підмосков'я. Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.

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