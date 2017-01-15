  • укр
  • рус
13:57
15 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 13:00: Україна проінспектує військові об'єкти на території Росії
Випуск новин
13:44, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Журналіст розповів, як Обама востаннє завдав удару Путіну

11:38, сьогодні 12567 Читать новость на русском
Путін з Обамою
Путін з Обамою / Getty Images

Президент США Барак Обама за кілька днів до зміни адміністрації у Білому домі завдав останнього удару по позиціях російського колеги Володимира Путіна.

Про це у своєму блозі на "Радіо Свобода" пише журналіст Віталій Портников.

У матеріалі мовиться, що санкції проти Росії, які були запроваджені у відповідь на анексію Криму і війну на Донбасі, продовжені ще на рік. Таким чином, адміністрація нового президента США Дональда Трампа протягом цілого року працюватиме з Росією в ситуації, коли рішення про санкції вже затверджено. І для того, щоб змінити це рішення, знадобляться вагомі причини. Насамперед – це зміна політики самої Росії стосовно окупованих територій.

Показово, що рішення Обами про продовження санкцій проти Росії фактично збіглося із заявою нового президента США про те, що він збереже санкції "у будь-якому разі на якийсь час" і скасує їх, тільки "якщо нам вдасться знайти спільну мову",
– нагадує Портников.

Він зазначає, що це висловлювання Трампа вже значно відрізняється від його попередніх оцінок ролі санкцій проти путінського режиму.

Читайте також: Трамп назвав умови для скасування санкцій проти Росії

Але що найважливіше – воно стосується виключно санкцій, які були запроваджені Обамою у відповідь на втручання Росії у виборчу кампанію в США. Про санкції, які введені у відповідь на агресію Путіна проти України, Трамп не говорить взагалі. Тому що прекрасно розуміє, що для скасування цих санкцій повинні виникнути абсолютно нові обставини,
– мовиться у блозі.

Портников вважає, що Трамп очікуватиме, що Путін створить ці обставини – тобто докладе зусиль для деескалації в Україні, піде з Донбасу, проявить готовність до консультацій щодо Криму. Тобто поводитиметься, як конструктивний політик. Що дасть можливість Трампу продемонструвати: його попередник просто не міг домовитися з Путіним. Путін не поважав і не побоювався Обами.

Читайте також: Путін вважає, що Трамп зобов’язаний йому своєю перемогою на виборах, – Портников

Так ось, Трампа Путін теж боятися не буде. Російський президент не просто не продемонструє "конструктивності". Він перевірятиме, де та "червона лінія", яку він зможе безкарно перейти, щоб продемонструвати всьому світу слабкість і безпорадність нового президента США. Путін не буде ліквідовувати старі зони напруженості. Він створюватиме нові. У тому числі і у внутрішній політиці самих Сполучених Штатів,
– пише Портников.

Журналіст резюмує, що ось тут все справді залежатиме від готовності нової американської адміністрації відповісти на російський виклик.

Теги: Новини Росії Політика США Барак Обама Володимир Путін Дональд Трамп Санкції
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
сьогодні, 11:40 Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
1 2612
Про українську мову і російськомовних патріотів
сьогодні, 08:36 Про українську мову і російськомовних патріотів
Дід Панас 2 2305
Запрет на
14 січня, 22:39 Запрет на "Дождь": из Украины нужно убрать все российское
Семен Кабакаєв 2 1125
Компромат на Трампа: американцы избрали президентом невероятного монстра?
14 січня, 19:04 Компромат на Трампа: американцы избрали президентом невероятного монстра?
Карл Волох 6536
Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
14 січня, 15:44 Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
4655
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Як будують Керченський міст: з’явилося нове відео
23 липня 2016 , 14:31 1
Семенченко пояснив, як відбуватиметься блокада окупованої території
26 грудня 2016 , 21:46 1
Адвокат: Путин должен знать, что осудили невиновных украинцев
 21 липня 2016 , 20:01 5
У поліції прокоментували погоню за підозрюваними у вбивстві Шеремета
 15 серпня 2016 , 15:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук