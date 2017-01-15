Журналіст розповів, як Обама востаннє завдав удару Путіну

Президент США Барак Обама за кілька днів до зміни адміністрації у Білому домі завдав останнього удару по позиціях російського колеги Володимира Путіна.

Про це у своєму блозі на "Радіо Свобода" пише журналіст Віталій Портников.

У матеріалі мовиться, що санкції проти Росії, які були запроваджені у відповідь на анексію Криму і війну на Донбасі, продовжені ще на рік. Таким чином, адміністрація нового президента США Дональда Трампа протягом цілого року працюватиме з Росією в ситуації, коли рішення про санкції вже затверджено. І для того, щоб змінити це рішення, знадобляться вагомі причини. Насамперед – це зміна політики самої Росії стосовно окупованих територій.

Показово, що рішення Обами про продовження санкцій проти Росії фактично збіглося із заявою нового президента США про те, що він збереже санкції "у будь-якому разі на якийсь час" і скасує їх, тільки "якщо нам вдасться знайти спільну мову",

– нагадує Портников.

Він зазначає, що це висловлювання Трампа вже значно відрізняється від його попередніх оцінок ролі санкцій проти путінського режиму.

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Але що найважливіше – воно стосується виключно санкцій, які були запроваджені Обамою у відповідь на втручання Росії у виборчу кампанію в США. Про санкції, які введені у відповідь на агресію Путіна проти України, Трамп не говорить взагалі. Тому що прекрасно розуміє, що для скасування цих санкцій повинні виникнути абсолютно нові обставини,

– мовиться у блозі.

Портников вважає, що Трамп очікуватиме, що Путін створить ці обставини – тобто докладе зусиль для деескалації в Україні, піде з Донбасу, проявить готовність до консультацій щодо Криму. Тобто поводитиметься, як конструктивний політик. Що дасть можливість Трампу продемонструвати: його попередник просто не міг домовитися з Путіним. Путін не поважав і не побоювався Обами.

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Так ось, Трампа Путін теж боятися не буде. Російський президент не просто не продемонструє "конструктивності". Він перевірятиме, де та "червона лінія", яку він зможе безкарно перейти, щоб продемонструвати всьому світу слабкість і безпорадність нового президента США. Путін не буде ліквідовувати старі зони напруженості. Він створюватиме нові. У тому числі і у внутрішній політиці самих Сполучених Штатів,

– пише Портников.

Журналіст резюмує, що ось тут все справді залежатиме від готовності нової американської адміністрації відповісти на російський виклик.