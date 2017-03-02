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Журналісти назвали ім'я бійця, який загинув під Маріуполем

19:51, сьогодні 536 Читать новость на русском
В зоні АТО загинув морпіх
В зоні АТО загинув морпіх / 24 Канал

Сьогодні, 2 березня, під Маріуполем загинув житель Полтавщини, морпіх Олександр Вознюк.

Про це повідомляє місцевий сайт Полтава365.

Відомо, що боєць був сином священика УПЦ КП протоієрея Георгія Лобачевського. Військовий загинув внаслідок підриву на міні.

Загиблий морпіх Олександр Вознюк

Також про смерть військового повідомили волонтери Полтавського Батальйону Небайдужих.

Священик Української православної церкви (Київського патріархату) Олександр Дедюхін зазначив, що Олександр воював з 2014 року.

Нагадаємо, у штабі АТО повідомляли, що з початку доби, 2 березня, у зоні АТО загинув український військовий, ще восьмеро зазнали поранень.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви Маріуполь
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