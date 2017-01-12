Журналісти знайшли мільйони скандального Лазаренка в банку Литви

Близько 30 мільйонів доларів коштів, пов’язаних із колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком, знайшли на рахунку в банку в Литві.

Як повідомив міжнародний проект журналістських розслідувань "Проект розслідування корупції й організованої злочинності", ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це замороження протягом останніх 17 років.

Однак банк відмовився коментувати ці дані.

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Як мовиться в повідомленні, рахунок зі згаданими 30 мільйонами доларів у колишньому литовському банку Hermis належав банкові Лазаренка European Federal Credit Bank, уже ліквідованому. 2000 року литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом із цим рахунком.

Нагадаємо, колишній Прем'єр Павло Лазаренко втік із України 1999 року і врешті опинився у США, де був засуджений більш ніж на вісім років позбавлення волі, значного штрафу і конфіскації майна за звинуваченнями, пов’язаними з відмиванням коштів.



У 2012 році він вийшов на волю після закінчення терміну і отримав право на мешкання у США, де й живе з родиною. Тим часом правоохоронні органи США далі продовжують з’ясовувати подробиці щодо відмитих ним коштів.