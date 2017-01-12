Журналістка-полонянка розповіла, як "втиралась" в довіру до бойовиків

Журналістка з Івано-Франківська Ольга Сворак, яку нещодавно звільнили з полону, прокоментувала скандальну фотографію, на якій вона з бойовиком "ЛНР" відпочивають в окупованому Криму.

За її словами, це все була постановка, зроблена "для легенди". Таким чином вона намагалась ввійти в довіру до бойовиків.

Також вона додала, що той чоловік, з яким вона робила фото, пізніше здав і свідчив проти неї.

Нагадаємо, раніше Сворак заявила, що у полоні терористи її катували.



27 грудня бойовики передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні. При цьому блогер Мирослав Олешко переконує, що ці дві полонянки, насправді є завербованими сепаратистками. Зокрема він нагадав, що Сворак поїхала в окупацію до свого коханого-бойовика.