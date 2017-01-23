Зі справою нардепа Рибалки розбиратиметься СБУ

Матеріали з доказами про причетність члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалки до організації і фінансування операції, спрямованої на підрив економічної безпеки України, передані в СБУ.

Про це повідомив політолог Олексій Станчевський, який разом зі своїми колегами Костянтином Диканем і Дмитром Воронковим, викрили організовану Сергієм Рибалкою інформаційну кампанію з очорнення ділової репутації одного з найбільших платників податків України корпорації "АТБ".

За словами Станчевського, помічники Сергія Рибалки запропонували громадським активістам за значну винагороду взяти участь в піар-кампанії, спрямованої на підрив ділової репутації найбільшої торгової мережі України "АТБ".

Усвідомивши масштаби провокації і ймовірні наслідки для економіки держави, ми вирішили прийняти пропозицію і викрити протизаконну діяльність народного депутата Рибалки,

– сказав активіст.

Політолог наголосив на тому, що до складу злочинної, на його думку, групи, яку організував Рибалка для підриву стабільної роботи торгової мережі "АТБ", входило безліч відомих експертів, політологів, журналістів і народних депутатів. Від них лунали "темники", в яких вказувалася брехлива інформація про "АТБ" з метою її поширення в соціальних мережах, Інтернеті, ТВ і радіоефірах.

"Нами фіксувалися всі переговори, листування, телефонні дзвінки, передача "темників", оплата готівкою виконаних замовлень Рибалка. Всі ці докази ми передали в Генпрокуратуру і Службу безпеки", – поінформував Станчевський.

На думку Станчевського, дії народного депутата носять ознаки цілеспрямованого підриву економіки України, лежать в одній площині з диверсійною діяльністю "п'ятої колони" Росії на території нашої країни.

На наш погляд, підслідність цієї справи повинна належати СБУ, оскільки протиправні дії, спрямовані на підрив економічної незалежності України, здійснював народний депутат,

– сказав Станчевський.

Активіст передбачає, що слідство може зіткнутися з жорсткою протидією фракції Радикальної партії і її лідера Олега Ляшка, оскільки Рибалка є основним спонсором партії, фінансуючи її діяльність за рахунок сімейного бізнесу.

Ставши народним депутатом, Рибалка переписав українські активи корпорації S.Group, що спеціалізується на випуску снекової продукції, на свого рідного брата Дмитра. У зв'язку з цим, вважає Станчевський, публічну оцінку антиукраїнській діяльності свого депутата повинен дати і Олег Ляшко. А сам Рибалка, наслідуючи досвід певних депутатів, повинен добровільно відмовитися від депутатської недоторканності на час проведення слідчих заходів.

Ми вважаємо, що в першу чергу, Сергій Рибалка повинен добровільно, як колись зробив Микола Мартиненко, зняти з себе депутатську недоторканність, скласти мандат і піти на слідство. Ми вважаємо, що керівництво Радикальної партії зобов'язане дати цьому депутату оцінку і також допомагати слідству, демонструючи своїм виборцям, національно-патріотичним силам, які за них голосували, що вони не допустять присутності такої людини в своїх рядах,

– заявив Станчевський.