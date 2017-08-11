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Зіткнення США та КНДР: версія карикатуриста

14:58, сьогодні 229 Читать новость на русском
КНДР проти США
КНДР проти США / Фото з відкритих джерел

Карикатурист Сергій Йолкін показав власне бачення перепалки між Президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Читайте також: Агресивна риторика США та КНДР лякає: експерти оцінили можливість початку ядерної війни

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть США.

Теги: КНДР США
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