Зросла кількість загиблих внаслідок теракту у Лондоні

Кількість загиблих внаслідок нападу терористів у Лондоні в суботу, 3 червня, зросла до семи осіб.

Про це повідомила комісар поліції Лондона Крессіда Дік, передає Associated Press.

Окрім того, ще майже півсотні осіб було госпіталізовано після нападу.

За даними поліції, троє нападників були застрелені під час атаки впродовж декількох хвилин з її початку.

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Після нападу поліція в Лондоні посилить патрулювання в місті, в тому числі озброєними співробітниками.