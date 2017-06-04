14:40
4 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 13:00: Важка доба в зоні АТО. Приватизація гуртожитків
Випуск новин
14:04, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зросла кількість загиблих внаслідок теракту у Лондоні

13:36, сьогодні 405 Читать новость на русском
Місце теракту у Лондоні оточила поліція
Місце теракту у Лондоні оточила поліція / Getty Images

Кількість загиблих внаслідок нападу терористів у Лондоні в суботу, 3 червня, зросла до семи осіб.

Про це повідомила комісар поліції Лондона Крессіда Дік, передає Associated Press.

Окрім того, ще майже півсотні осіб було госпіталізовано після нападу.

За даними поліції, троє нападників були застрелені під час атаки впродовж декількох хвилин з її початку.

Читайте також: Він вдарив людину ножем тричі, не проявляючи жодних емоцій, – очевидці теракту в Лондоні

Після нападу поліція в Лондоні посилить патрулювання в місті, в тому числі озброєними співробітниками.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

Теги: Лондон Теракт у Лондоні Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Савченко розповіла, про що домовилась з бойовиками у Мінську
 14 грудня 2016 , 21:18 6
Сполучення з окупованим Донбасом буде перекрито з 13:00, – Турчинов
 15 березня , 12:07
На відомому гірськолижному курорті згорів будинок: вражаючі фото
31 січня , 15:57
Російський сервіс чи ні? Чи користуєтеся ви послугами агресора?
 17 травня , 09:31
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук