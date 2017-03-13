ЗСУ отримали новітню систему захисту авіації від ракет

Українські вертольоти, що є на озброєнні ЗСУ, отримали найсучаснішу систему захисту від переносних зенітно-ракетних комплексів – систему "Адрос".
Про це повідомили у прес-службі Північного регіонального медіа-центру Міноборони.
Це комбінований пристрій викиду хибних цілей. Як сказано у повідомленні, його використання захистить українську авіацію від ураження сучасними переносними зенітно-ракетними комплексами.
Ще один важливий момент – "Адрос" практично не впливає на основні льотно-технічні характеристики вертольота.
Наразі підприємство "Адрон", на якому й розробили цю систему захисту, працює над створенням нового комплексу захисту літаків та вертольотів від керованих ракет.
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