ЗСУ отримали новітню систему захисту авіації від ракет

Українські вертольоти, що є на озброєнні ЗСУ, отримали найсучаснішу систему захисту від переносних зенітно-ракетних комплексів – систему "Адрос".

Про це повідомили у прес-службі Північного регіонального медіа-центру Міноборони.

Це комбінований пристрій викиду хибних цілей. Як сказано у повідомленні, його використання захистить українську авіацію від ураження сучасними переносними зенітно-ракетними комплексами.

Ще один важливий момент – "Адрос" практично не впливає на основні льотно-технічні характеристики вертольота.

Наразі підприємство "Адрон", на якому й розробили цю систему захисту, працює над створенням нового комплексу захисту літаків та вертольотів від керованих ракет.

Читайте також: Український виробник зброї, чиї гвинтівки сміливо конкурують з іноземними зразками