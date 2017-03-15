08:57
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Боротьба з
Випуск новин
23:31, 14 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей

ЦРУ 08:20, сьогодні 264 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – раніше люди часто вкладали гроші у нерухомість, адже ціни, які зростали ледь не щомісяця, дозволяли шахраям заробити. Наслідки подібних махінацій українці відчувають і досі.

Піраміда "Консоль"

Люди почали інвестувати в новобудови від "Консолі" ще на початку 2000 років. Типова історія: Людмила з чоловіком ще 2002 році вклалися в цю фірму. Проте й 15 років потому жінка змушена відстоювати свої кошти з плакатом на вулиці. Адже ані своїх грошей, ані самого житла з тих пір не бачила.

І таких обманутих вкладників, кожен з яких вклав у будівництво багатоповерхівки десь по 100 тисяч доларів, лише за однією адресою не менше 50.

Читайте також: Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства

Компанія з кримським корінням "Консоль" зводила будинки всією Україною. Тому й у вкладників не виникало підозр, що тут щось не так. Але вже тоді, коли основні роботи були виконані, почалися незрозумілі махінації, які скінчилися сотнями томів судових справ.

Як саме "Консоль" проводила свої будівничі махінації – дивіться у розслідуванні журналістів програми "ЦРУ".

Теги: гроші Кримінал Розслідування ЦРУ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Як осучаснити Київ та зробити його привабливим для туристів
сьогодні, 08:04 Як осучаснити Київ та зробити його привабливим для туристів
Володимир Гук 220
Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України
14 березня, 22:02 Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України
Анастасія Ковач-Петрушенко 1713
Уже скоро: перспективи та головні ризики безвізу з ЄС для українців
14 березня, 20:00 Уже скоро: перспективи та головні ризики безвізу з ЄС для українців
Анна Косинська 2261
Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди
14 березня, 19:00 Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди
Інна Жолобович 2234
Візитка Яроша чи Семенченка? Тест про українських добровольців
14 березня, 18:15 Візитка Яроша чи Семенченка? Тест про українських добровольців
1706
У Івано-Франківську зробили гучну заяву щодо звільненої полонянки Сворак
27 грудня 2016 , 22:12 89
Кучма зробив сенсаційну заяву щодо переговорів у Мінську
16 листопада 2016 , 05:11 11
На "СТБ" прокоментували святкування Нового року відомої ведучої з Путіном
 4 січня , 16:43 302
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
 9 лютого , 22:10
Журналісти дізналися, хто з чиновників зухвало краде землі Драгобрату
 31 жовтня 2016 , 19:16 1
Чому в Україні погані дороги і хто на цьому наживається: розслідування журналістів
5 жовтня 2016 , 16:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук