Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей

У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – раніше люди часто вкладали гроші у нерухомість, адже ціни, які зростали ледь не щомісяця, дозволяли шахраям заробити. Наслідки подібних махінацій українці відчувають і досі.

Піраміда "Консоль"

Люди почали інвестувати в новобудови від "Консолі" ще на початку 2000 років. Типова історія: Людмила з чоловіком ще 2002 році вклалися в цю фірму. Проте й 15 років потому жінка змушена відстоювати свої кошти з плакатом на вулиці. Адже ані своїх грошей, ані самого житла з тих пір не бачила.

І таких обманутих вкладників, кожен з яких вклав у будівництво багатоповерхівки десь по 100 тисяч доларів, лише за однією адресою не менше 50.

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Компанія з кримським корінням "Консоль" зводила будинки всією Україною. Тому й у вкладників не виникало підозр, що тут щось не так. Але вже тоді, коли основні роботи були виконані, почалися незрозумілі махінації, які скінчилися сотнями томів судових справ.

Як саме "Консоль" проводила свої будівничі махінації – дивіться у розслідуванні журналістів програми "ЦРУ".