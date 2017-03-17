З'явилась інформація, як влада перешкоджає вирішити проблему зі сміттям у Львові

Чинна українська влада закрила останній полігон (Покровськ у Донецькій області), куди можна було звозити сміття зі Львова.
Про це написав мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.
Українська держава закрила останній полігон, куди ми могли вивозити ТПВ зі Львова. Раніше доступ нам повністю закрила Львівська область, згодом всі інші області. Останній полігон, з яким була підписана угода – приватний в Покровську Донецької області. Зранку подзвонив власник та сказав, що змушений розірвати угоду через тиск з боку державних структур,
– наголосив міський голова Львова.
Також мер повідомив, що у зв’язку з цим скликається комісія з надзвичайних ситуацій.
Крім того, чиновник розповів і позитивну новину щодо вирішення проблеми з львівським сміттям.
"Найближчим часом підписуємо з французьскою компанією Egis угоду на виготовлення проекту сучасного сміттєпереробного комплексу та коригування проекту рекультивації старого сміттєзвалища. Угоду підписуємо в присутності пані посла Франції – кошти виділяє французька держава", – зазначив Садовий.
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Нагадаємо, 28 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом сталась пожежа. Експерти та місцева влада говорять, що причиною міг бути підпал.
Пожежа трапилась у момент, коли Львів вийшов на фінальну стадію погодження в Кабміні проекту будівництва нового сміттєпереробного заводу та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища за кошти Європейського інвестиційного банку.