З'явилися моторошні фото масштабної пожежі на ринку в Києві

У Києві поблизу станції метро "Лісова" спалахнула масштабна пожежа поблизу ринку.
Внаслідок пожежі зайнялися кілька МАФів і автостоянка, пише "Главком".
Очевидці публікують в мережі фото пожежі – в небо піднявся стоп чорного диму, а вогонь ще досі не можуть приборкати.
На станції метро "Лісова" зупинений рух потягів: всіх пасажирів працівники метрополітену змушують виходити на станції "Чернігівській".
Нагадаємо, поблизу ринку "Даринок", який розташований біля станція метро "Лісова", у Києві розгорілася сильна пожежа. Пожежа охопила товарні склади, магазин "Султан", павільйони секонд-хенду. Згодом з'явилася інформація про постраждалих.
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