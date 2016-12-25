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З'явилися моторошні фото масштабної пожежі на ринку в Києві

13:14, сьогодні 1948 Читать новость на русском

У Києві поблизу станції метро "Лісова" спалахнула масштабна пожежа поблизу ринку.

Внаслідок пожежі зайнялися кілька МАФів і автостоянка, пише "Главком".

Очевидці публікують в мережі фото пожежі – в небо піднявся стоп чорного диму, а вогонь ще досі не можуть приборкати.

На станції метро "Лісова" зупинений рух потягів: всіх пасажирів працівники метрополітену змушують виходити на станції "Чернігівській".

Нагадаємо, поблизу ринку "Даринок", який розташований біля станція метро "Лісова", у Києві розгорілася сильна пожежа. Пожежа охопила товарні склади, магазин "Султан", павільйони секонд-хенду. Згодом з'явилася інформація про постраждалих.

Теги: Україна Пожежа Київ Фотоновини ДСНС
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