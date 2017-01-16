З'явилось моторошне відео з місця падіння літака у Киргизстані

У мережі з'явилися перші відеозаписи з місця авіакатастрофи турецького Boeing-747-400F біля аеропорту Бішкека.

Як відомо, транспортний літак авіакомпанії Turkish Airlines, який прямував з Гонконгу в Стамбул через Бішкек, впав на житловий сектор дачного селища Дача-Суу, заходячи на посадку в аеропорту "Манас" поблизу столиці Киргизстану.

Користувачі соцмереж, які живуть неподалік місця, де сталась авіакатастрофа, опублікували перші відео з місця падіння літака.

За даними МНС, в результаті трагедії пошкоджено 23 житлові будинки.

Деякі місцеві ЗМІ заявляють, що турецький літак не був Boeing, а Airbus A330.

Нагадаємо, 16 січня вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 747 розбився в районі селища під Бішкеком (Киргизстан). Раніше начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив, що один член екіпажу вижив.



За попередніми даними, в результаті аварії вантажного літака турецьких авіаліній Boeing 747 у Киргизії загинули 37 людей.