1 серпня в Оленівку мала приїхати міжнародна комісія, теракт – не випадковість, – розвідка
росія досі не допустила представників Червоного Хреста до колонії в Оленівці, де окупанти скоїли теракт. В українській розвідці заявляють, що теракт в Оленівці – не випадковість.
Міжнародні правозахисники мали перевірити умови утримання полонених
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Коментуючи теракт в Оленівці, він вказав на велику кількість збігів, "які збігами не є".
Варте уваги Що таке термобарична зброя, яку росіяни могли використати в Оленівці
Зокрема, на 30 – 31 липня була запланована доставка гуманітарного вантажу в Оленівку. Окрім того, 1 серпня мала приїхати комісія з міжнародних правозахисників щодо перевірки умов утримання українських військовополонених в Оленівці.
Тепер ми розуміємо, що внаслідок цього теракту ці процеси зірвані,
– заявив Юсов.
Він також повідомив, що росія ігнорує міжнародне законодавство та Женевську конвенцію, оскільки не допускає міжнародні організації до місця теракту в Оленівці.
Теракт росії в Оленівці: що відомо
- Рано-вранці 30 липня у російські медіа активно повідомляли про атаку на колонію в Оленівці, де росія утримувала українських військовополонених з "Азовсталі". російські ЗМІ повідомили, що загинуло понад 40 українських полонених та цинічно звинуватили Україну в обстрілі. У Генштабі ЗСУ заперечили звинувачення росіян.
- Удар росіян по колонії підтвердили у патронатній службі захисників Маріуполя. Вбивство українських полонених розслідує Офіс генпрокурора. За даними слідства, загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення.
- Існує декілька версій щодо вбивства українських військових. Ймовірно, колонія була підірвана зсередини.
- Президент Володимир Зеленський назвав удар по колонії черговим воєнним злочином росії. Також в Офісі Президента вкотре повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.
- Українські розвідники інформували, що теракт в Оленівці – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації залучили найманців з ПВК "Вагнера".
- За попередніми висновками експертів, російські окупанти застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Про використання цієї зброї також йшлося у публікації міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
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