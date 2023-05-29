11 ракетами вдарили – 11 збили, – Залужний розповів про повторну атаку окупантів

Російські військові 29 травня вдруге за добу здійснили ракетний удар по території України. Українська ППО відбила атаку противника.

Близько 11:30 ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Усі цілі було знищено.

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Скільки знищено ракет під час повторної атаки

Як розповів Валерій Залужний, загалом по Україні було випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку.

Однак Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

"Іскандери" збили завдяки ЗРК Patriot

До того, як Україна отримала від партнерів ЗРК Patriot, наші військові, на жаль, не могли збивати цю ракету, як і "Кинджал". Та після того, як в Україну надійшли перші ЗРК Patriot, наші військові продемонстрували, що можуть збивати ці ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що зважаючи на те, що в Києві 29 травня були збиті російські ракети "Іскандер", можна зробити висновок, що по цих балістичних цілях працював ЗРК Patriot.

Зазначимо, що раніше росіяни атакували Україну "Іскандерами" 18 травня. Тоді ворог випустив по Україні всього 30 ракет, з яких два були "Іскандери". Сили ППО знищили 29 ракет, зокрема два "Іскандери".

Росія масовано атакувала Україну

Уночі російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував "Шахедами". Усього – близько 35 ударних дронів.

Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 "Шахедів";

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Києві російським окупантам під час двох атак не вдалося досягти цілей та поцілити в об'єкти. Натомість росіяни завдали удару по військовому об'єкту в Хмельницькій області. Унаслідок атаки виведено з ладу 5 літальних апаратів.