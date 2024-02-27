Обороняли Авдіївку 2 роки: 110 бригада вперше відійшла на ротацію
110 окрема механізована бригада, яка два роки активно захищала Авдіївку, оголосила про свій вихід на ротацію. В бригаді зазначили, що це перша ротація, яка відбулася з моменту початку повномасштабного вторгнення.
Бригада побажала успіхів підрозділам, що замінять бригаду на позиціях. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 110 окремої механізованої бригади.
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Що повідомила бригада
Бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про свою першу ротацію за два роки повномасштабної війни з Росією.
Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити російських військових,
– мовиться у повідомленні бригади.
Також бійці висловили подяку Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу. Вони зазначили, що без їхнього сприяння "було б набагато важче стримувати навалу окупантів".
Сили оборони вийшли з Авдіївки: що відомо
- 17 лютого 2024 року Сили оборони України розпочали виведення своїх військових з Авдіївки, про що заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Контроль над цим населеним пунктом Кремль намагався отримати з 2014 року.
- Бої за контроль над Авдіївкою тривали протягом численних місяців, протягом яких окупанти поступово наближались до оточення міста. За цей час Збройні Сили України успішно стримували ворожі підрозділи та ефективно ліквідовували їхній особовий склад.
- В певні періоди повідомлялося про різні відсоткові співвідношення втрат в Авдіївці, від 1 до 7, чи 1 до 20. Проте Росія точно зазнала більше втрат серед своїх військових. Очевидно, українське військове командування мало за мету тримати оборону міста до останнього, завдаючи противнику якнайбільше втрат.