З 12 крилатих ракет, які випустили по Кременчуку, дві вдалося збити зі "Стінгерів"
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Російські окупанти 12 травня випустили 12 крилатих ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Українські захисники з ПЗРК "Стінгер" збили дві.
Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22. Про це повідомив Валерій Залужний.
Читайте також З Росії завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині
Минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК "Стінгер",
– зазначив головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, однією з причин переходу російськими окупантами до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка щоденно зазнає великих втрат.
Обстріли Кременчуцького нафтопереробного заводу
- Голова Полтавської ОВА Дмитро Лулін вказав, що ворог 12 травня випустив 12 ракет по Кременчуку. Він розповів, що ворог влучив у Кременчуцький НПЗ та інші об'єкти інфраструктури. Цей удар по заводу 12 травня – третій від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Спершу загарбники атакували його 2 квітня. Тоді спалахнула пожежа. Через завдані руйнування НПЗ був змушений зупинити роботу. Згодом повідомили про декількох постраждалих. Люди зазнали опіків.
- Вдруге окупанти обстріляли завод через 22 дні, 24 квітня, – на Великдень. Тоді по місту прилетіло 9 ракет. Внаслідок атаки загинула одна людина, а ще 7 – постраждали.
Попередні атаки полтавської області: що про них відомо
Від початку травня російські військові обстрілювали Карлівську громаду Полтавщини. Ввечері 11 травня окупанти випустили ракету в об'єкт цивільної інфраструктури громади. Будинок було серйозно пошкоджено.
Кількома днями раніше, 7 травня, ворог обстріляв саме місто Карлівка. На щастя, тоді обійшлось без жертв та постраждалих. Протиповітряна оборона збила ракету.
Важливо – росіяни вдарили по найбільшому нафтопереробному заводу України: дивіться відео