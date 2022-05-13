З 12 крилатих ракет, які випустили по Кременчуку, дві вдалося збити зі "Стінгерів"

Російські окупанти 12 травня випустили 12 крилатих ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Українські захисники з ПЗРК "Стінгер" збили дві.

Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22. Про це повідомив Валерій Залужний.

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Минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК "Стінгер",

– зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, однією з причин переходу російськими окупантами до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка щоденно зазнає великих втрат.

Обстріли Кременчуцького нафтопереробного заводу

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лулін вказав, що ворог 12 травня випустив 12 ракет по Кременчуку. Він розповів, що ворог влучив у Кременчуцький НПЗ та інші об'єкти інфраструктури. Цей удар по заводу 12 травня – третій від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Спершу загарбники атакували його 2 квітня. Тоді спалахнула пожежа. Через завдані руйнування НПЗ був змушений зупинити роботу. Згодом повідомили про декількох постраждалих. Люди зазнали опіків.

Вдруге окупанти обстріляли завод через 22 дні, 24 квітня, – на Великдень. Тоді по місту прилетіло 9 ракет. Внаслідок атаки загинула одна людина, а ще 7 – постраждали.

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Дмитро Лунін підкреслив, що обстріл Полтавської області 12 травня став чи не найбільшим за час повномасштабної війни . На щастя, обійшлося без жертв.

Від початку травня російські військові обстрілювали Карлівську громаду Полтавщини. Ввечері 11 травня окупанти випустили ракету в об'єкт цивільної інфраструктури громади. Будинок було серйозно пошкоджено.

Кількома днями раніше, 7 травня, ворог обстріляв саме місто Карлівка. На щастя, тоді обійшлось без жертв та постраждалих. Протиповітряна оборона збила ракету.

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