Приблизно 200 осіб у списку: депутат Європарламенту розкрив деталі нового пакету санкцій

Посли Євросоюзу ухвалили 13-й пакет антиросійських санкцій. Він був запроваджений до другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це 24 Каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштрявічюс, зазначивши, що оскільки 13-й санкційний пакет готувався доволі швидко, то до нього увійшли економічні обмеження щодо Росії, які не потребували ретельного обговорення.

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13-й пакет санкцій є символічним

Водночас прем'єр Угорщина Віктор Орбан знайшов спосіб блокувати ухвалення нового пакету санкцій. Проте зрештою посли Європейського Союзу дійшли згоди.

До нового санкційного пакета, за словами Ауштрявічюса, увійшли приблизно 200 російських фізичних та юридичних осіб, які причетні до агресії проти України та залучені до військово-промислового комплексу країни-агресорки. Також під санкції потрапили три підприємства – юридичні особи з Китаю, які постачали, і напевно продовжують постачати, військову продукцію до Росії. А також міністр оборони Північної Кореї.

Цей список є певною мірою символічним, адже готувався до дворіччя початку війни. Проте, сподіваюся, що 13-й пакет санкцій проти Росії не стане останнім,

– зазначив депутат Європарламенту.

Вже розпочалось підготування санкцій до 14-го пакета. Як зазначив Петрас Ауштрявічюс, він має охопити більше секторів російської економіки. Будуть накладене ембарго на постачання та виробництво певних товарів, зокрема алюмінію. Тому наступний пакет санкцій має бути потужнішим та поширенішим.

Санкцій проти Росії: важливе

13-й пакет санкцій проти Росії вже ухвалений послами ЄС та буде опублікований 24 лютого – у річницю початку війни, яку розв'язала Росія проти України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила з нагоди появи нового санкційного пакета, що необхідно "продовжувати чинити тиск на Кремль". Зокрема, завдяки санкціям ЄС продовжує скорочувати доступ Росії до сучасних технологій виготовлення безпілотників та їхнього комплектовання.

Також голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що до нового санкційного пакета додано майже 200 фізичних та юридичних осіб. Крім того, нові обмеження поширяться на блокування "шпарин" для обходу санкцій.

Раніше повідомлялось, що Угорщина мала намір блокувати 13-й пакет санкцій проти Росії. Проте вимоги, які висував Будапешт, виглядали необґрунтованими. Зрештою глава МЗС Угорщини Петер Сіярто наголосив, що Будапешт не блокуватиме новий пакет санкцій. Водночас Угорщина дотримується думки, що санкції проти Росії негативно впливають на економіку ЄС.