Соратники Навального готують акцію протесту на День закоханих

Колеги російського опозиціонера Олексія Навального планують провести нестандартний мітинг ввечері 14 лютого. Акції не мають зашкодити правоохоронці.
Джерело:Телеграм Штабу Навального у Москві
Протест на підтримку опозиціонера Навального планують провести у новому форматі. Він відбудеться 14 лютого о 20 годині.
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На думку організаторів, подія не має привернути увагу правоохоронців. Соратники Навального хочуть зробити все набагато хитріше та намагатися безпосередньо не взаємодіяти з поліцією.
Ми вже стали більшістю, просто Путін розставляє між нами ланцюга ОМОНу так, щоб ми не могли один одного побачити і усвідомити, як нас багато. Треба знайти спосіб це подолати; провести таку акцію, якої не міг би перешкодити ОМОН і на яку міг би вийти кожен,
– розповів керівник штабу Олексія Навального Леонід Волков.
У якому форматі готують протест
Колеги політика пропонують всім жителям великих російських міст вийти у двір свого будинку і запалити ліхтарик або свічку. У повідомленні в телеграм каналі заохочують "взяти на озброєння щось, що сильніше страху". Ідею для акції підказав Олексій Навальний – показав сердечко для дружини Юлії в залі суду.
Фото Навального в залі суду / inosmi.ru
На думку опозиціонерів, це має згуртувати людей, допомогти їм підтримати один одного. Організатори також закликають робити фото з вікон квартири і публікувати їх в інстаграмі.
"Нехай стрічки соцмереж заповняться тисячами таких палаючих сердець з десятків російських міст. Може бути, саме в вашому дворі, в одному з будинків, живе один з тих, хто зараз під домашнім арештом? Але навіть з-під домашнього арешту можна визирнути з вікна і побачити яскраве сердечко", – йдеться у повідомлені.
Акція триватиме 15 хвилин і має закінчитися о 20:15.
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Головне про протести на підтримку Навального
- Олексій Навальний повернувся до Росії 17 січня після отруєння "Новачком" та лікування в Німеччині. На паспортному контролі його затримали. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді 30 днів утримання під вартою.
- Реакцією росіян стала перша хвиля мітингів на підтримку Навального. Вона спалахнула 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Силовики почали проводити масові арешти.
- 31 січня відбулись повторні протести у багатьох містах Росії. Правоохоронці також жорстко затримували людей.
- 2 лютого у Москві суд виніс вирок Олексію Навальному та засудив на 3,5 роки ув’язнення. На акцію протесту знову вийшли сотні людей.
- 4 лютого Леонід Волков заявляв, що акції протесту не будуть організовувати до весни. Він пояснив це великою кількістю заарештованих та побитих. Основна хвиля протестів планувалась ближче до осені, тому що будуть проводитись вибори у Державну думу.
- Загалом на акціях на підтримку Олексія Навального по всій країні затримали понад 12 тисяч осіб.