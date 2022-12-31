140 українців їдуть додому: перед Новим роком відбувся великий обмін полоненими
Джерело:Андрій Єрмак
У переддень Нового Року, 31 грудня, з російського полону повернулися 140 українців. Серед них є 132 чоловіки та 8 жінок.
Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що у Новий рік Україна не лише відбиває ракетні атаки ворога, але й також повертає своїх людей. Відтак, з полону звільнили 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата.
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На яких напрямках воювали бійці
Серед звільнених є захисники Маріуполя, острова Зміїний та Бахмутського напрямку. Варто додати, що Україна повернула також добровольців ТрО зі Славутича, де батьки й сини разом служили та перебували в полоні.
Українців повернули з полону: дивіться відео
Загалом з російського полону звільнено:
- 82 бійці ЗСУ,
- 15 з ТрО,
- 22 із НГУ,
- 11 з ВМС,
- 10 з ДПСУ.
Поки вони стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше – не буде. Ласкаво просимо додому, любі,
– написав Єрмак.
Українські воїни нарешті вдома / Фото Андрій Єрмак
Крім того, керівник ОП подякував за роботу Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.
Україна повертає додому своїх громадян: що відомо
- Завдяки зусиллям Координаційного штабу додому вдалося повернути 16-річного українця, якого незаконно вивезли у Росію. Хлопець прожив понад 8 місяців на території країни-терористки.
- У межах обміну полоненими 14 грудня Росії передали священника УПЦ МП. Натомість вдалося повернути громадянина США, викраденого на Херсонщині.
- Цього ж дня додому повернулися 64 військовослужбовці ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, бійці обороняли від російських окупантів Бахмут.
- Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. У День ЗСУ додому повернулися ще 60 захисників. Мовиться про військових Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ. Загалом 58 чоловіків і 2 жінки. Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.