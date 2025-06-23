17 людей врятували, 2 зниклі безвісти, – Клименко про удар по п’ятиповерхівці в Києві
- Внаслідок російської атаки на Київ 23 червня зруйновано п'ятиповерхівку в Шевченківському районі, де загинуло 7 людей, 17 врятовані, 2 зниклі безвісти.
- Всього по Києву зафіксовано 30 поранених та 7 загиблих, в Київській області 1 загиблий та 8 поранених.
- На місці трагедії тривають рятувальні роботи, одна з версій – влучання ворожої балістичної ракети.
Росіяни проти ночі 23 червня завдали чергового удару по Києву. Внаслідок атаки, зокрема, зруйновано багатоповерхівку, в яку прилетіла російська балістична ракета.
Журналіст та кореспондент 24 Каналу Артур Зайонц розповів про ситуацію після обстрілів ворога в Шевченківському районі, який найбільше постраждав. Саме в цьому районі зруйновано 5-поверхівку.
Дивіться також У будинок в Києві було пряме влучання ракети, будівля пробита аж до підвалу, – Клименко
В будинку навпроти знищені майже всі квартири
На місці удару по житловому будинку, що постраждав, тривають рятувальні роботи. Одне з тіл загиблого було нещодавно деблоковано.
Глава МВС Ігор Клименко, що перебуває на місці трагедії, розповів про ситуацію біля зруйнованого будинку. Він зазначив, що за попередніми даними, в будинок влучила ворожа балістична ракета. Проте слідчі мають дати остаточну інформацію, чи дійсно це була балістика та яка саме ракета застосовувалась.
По всі локації маємо, на жаль, 7 загиблих. 17 людей врятували, 2 зниклі безвісти. Сподіваємось, що їх немає в цій 5-поверхівці. В житловому будинку навпроти знищено практично всі квартири. Також є пошкодження ще 25 квартир саме в цьому мікрорайоні,
– наголосив він.
Міністр внутрішніх справ додав, що загалом по Києву зафіксовано 30 поранених внаслідок російської атаки та 7 загиблих. В Київській області, за інформацією на 12:50, одна особа загинула та 8 поранено.