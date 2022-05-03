17-річна дівчина, яка постраждала від обстрілу в Одесі, у лікарні: її стан середньої тяжкості
Джерело:Суспільне
У лікарні досі перебуває 17-річна дівчина, яка отримала поранення внаслідок ракетного удару, який завдала Росія по Одесі. Стан дівчини оцінюють як середньої важкості.
Дівчина, яку звати Ліза, стала однією з жертв ракетного удару по Одесі, який окупанти завдали ввечері 2 травня.
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Росіяни влучили в об'єкти міської інфраструктури Одеси. Ракета попала у житлове приміщення, де перебувало п’ятеро людей. Внаслідок атаки загинув 15-річний хлопець. 17-річна дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи.
За даними Одеської обласної військової адміністрації, Ліза перебуває у лікарні. Наразі її стан оцінюють як середньої важкості та продовжують лікування.
Очевидці подій розповідають, що Лізі невдовзі мало виповнитися 18 років. Дівчина готувалася до весілля.
Ракетний удар по Одесі 2 травня: що відомо
- Ввечері 2 травня Росія завдала ракетного удару по Одесі. О 18:33 у місті було оголошено повітряну тривогу, а вже о 19:00 - відбій.
- Обстріл окупанти здійснили за допомогою ракети "Онікс". Вона призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями. Однак може застосовуватися і для наземних цілей. Випустили ці ракети з тимчасово окупованого Криму. Перед тим цими ж ракетами окупанти обстріляли аеропорт Одеси 30 квітня, коли пошкодили злітно-посадкову смугу.
- Внаслідок ракетного удару 2 квітня, виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних. О 21:55 її вдалося ліквідувати.
- Від вибуху було пошкоджено одну з релігійних споруд. Мова йде про церкву Московського патріархату. Цю інформацію підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. За його даними, у церкві знесло дах.
- Варто відзначити, що в Одесі на той час була оголошена затяжна комендантська година. Вона розпочалася ще о 22:00 1 травня і тривала до 5:00 3 травня. У той час в місті тривали пошук та боротьба з ворожими диверсійно-розвідувальними групами. За цей час було затримано 12 диверсантів, пов’язаних з криміналітетом.
- Це також зробили для того, щоб уникнути провокацій та сутичок у місті 2 травня.