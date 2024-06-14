Погіршає уже відзавтра: в Укренерго анонсують складну ситуацію в енергетиці наступного тижня

Глава правління НЕК "Укренерго" Кудрицький заявив, що з 15 червня потужність на атомних електростанціях знизиться. А наступного тижня ситуація стане ще гіршою.

У суботу, 15 червня, графіки відключень діятимуть чи не весь день – із 08:00 до 23:00. Пік споживання прогнозують з 16:00 до 22:00, у цей час можуть відключити більше споживачів.

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Чому ситуація в енергетиці стане складнішою

Ми будемо мати справу відзавтра (15 червня – 24 Канал) уже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов'язано саме з ремонтною кампанією,

– пояснив Кудрицький.

За його словами, ремонти не можна відтермінувати, адже в цей час перевантажують паливо.

"Паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось посунути в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов'язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", – розповів глава Укренерго.

Водночас він зауважив: загалом планують відремонтувати п'ять із дев'яти енергоблоків, але це не означає, що одразу ремонтуватимуть усі п'ять блоків.

Знижену потужність на атомних електростанціях прогнозують усе літо. Енергоблоки почнуть виходити в роботу з осені. "Ця потужність буде збільшуватись для того, щоб на зиму досягти свого максимуму", – пообіцяв Кудрицький.

Чому 14 червня графіки ввели на 4 години раніше

На жаль, після обстрілів українська енергосистема стала дуже сильно залежною від погоди, а ще від різких змін у споживанні. Коли хмарно, сонячні електростанції знижують виробництво енергії, а включити додаткові потужності, як раніше, неможливо.

"Ми вимушені балансуватися відключеннями, тому що іншого інструменту збалансувати систему не існує, а не балансувати систему – це взагалі не варіант. Це матиме наслідком тяжку системну аварію з повним погашенням енергосистеми", – наголосив глава Укренерго.

Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори. Це – прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Чи справді взимку не буде світла по 20 годин

Володимира Кудрицького попросили прокоментувати статтю BBC, де з покликанням на ДТЕК повідомили про можливі 20 годин без світла взимку. Десь таку саму цифру назвав гендиректор Yasno Сергій Коваленко – мовляв, світло може бути тільки протягом 5 – 6 годин.

Кудрицький відповів: ситуація взимку залежатиме від багатьох факторів, зокрема, обстрілів. А ще зауважив, що Укренерго ділиться сценаріями з обмеженим колом осіб. Наразі є песимістичні сценарії, коли світла може не бути по 6 – 7 годин поспіль, і оптимістичні, коли вдасться побудувати частину нових генеруючих потужностей. Тож говорити зараз, що буде взимку, – як гадати на кавовій гущі.