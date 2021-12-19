У 2021 році російські снайпери вбили 43 українських воїнів, – Резніков

19 грудня 2021 , 14:13
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Джерело:

Міноборони

Міноборони України заявило, що за 2021 рік від снайперського вогню окупантів на Донбасі загинуло 43 українських військових. Міністр Олексій Резніков каже, що росіяни ще з січня почали порушувати режим тиші.

За його словами, відтоді і використовували снайперські постріли, вбиваючи українських військових. Цинізм таких дій окупантів у тому, що снайперський вогонь не бачить ОБСЄ.

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ОБСЄ не бачить снайперський вогонь

Міністр упевнений, що підступність російських військ в тому, щоб зробити тихо постріл снайпера і вбити нашого військового. Тоді українські захисники у відповідь мали би застосувати відповідно мінометний вогонь чи артилерійський.

Коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія – СММ ОБСЄ. А найкраща тактика військових на погашення, реакція на снайперський вогонь – це застосування артилерії або гранатометів, мінометів і так далі,
– каже Резніков.

Міністр впевнено заявляє, що тоді ОБСЄ, звісно б, зафіксувало публічне порушення з боку українських Збройних Сил. А тоді росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали, що саме Україна порушує Мінські угоди, режим "тиші".

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Автор: Оксана Княжик