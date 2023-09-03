25 безпілотників атакували Одещину: більшість збили, але є влучання й постраждалі

У ніч на 3 серпня росіяни масовано атакували Одеську область. Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте, на жаль, є влучання.

Окупанти вночі здійснили кілька хвиль атак дронами-камікадзе "Шахед". Ворожі безпілотники були націлені на південь Одеської області.

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У Повітряних силах розповіли про нічну атаку

У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку: мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська.

Загалом окупанти випустили по Україні 25 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 22 з них.

Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про наслідки атаки

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я, та уточнили, що масована дронова атака тривала понад 3,5 години. Окупанти влучили у припортову інфраструктуру. На жаль, 2 людини зазнали поранень.

На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу,

– розповіли захисники.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив журналістам "Суспільне", що травмувались два співробітники порту – їх госпіталізували. Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби, а правоохоронні органи фіксують наслідки російської атаки.

Згідно з даними Національної поліції, постраждали двоє чоловіків у віці 34 та 42 років. В одного діагностували опік плеча, а у другого – оглушення від ударної хвилі.

У правоохоронних органах додали, що окрім припортової інфраструктури уламки від безпілотників влучили на територію приватної садиби.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"