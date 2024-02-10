БпАК, логістика чи піхота: у 3 ОШБр розповіли, скільки часу готують добровольців до фронту
3 окрема штурмова бригада має унікальний формат підготовки добровольців до бойових дій. Йде комплексна робота, щоб людина була максимально готова до фронту.
Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов, зауваживши, що 3 ОШБр вкладає багато сил та засобів у рекрутинг. Добровольцям допомагають вже з самого початку.
До теми Як потрапити до 3 окремої штурмової бригади: рекрутер пояснив етапи відбору
Як відбувається підготовка добровольців
Як наголосив Кудряшов, 3 ОШБр вибудувала власну систему набору та підготовки добровольців, яка була б ефективною також і для інших підрозділів Сил оборони України. Все складається з кількох етапів.
Насамперед йде співбесіда та допомога у заповненні документів у ТЦК і проходженні ВЛК. Доброволець отримує необхідний супровід з "паперами".
Разом з супроводом йде початок підготовки. Кожен військовий, який добровільно прийшов до нас, починає підготовку вже з першого дня, коли записався,
– зазначив Кудряшов.
Другий етап – підготовка в комплектаційних центрах Збройних Сил України. Вона триває близько 3 – 5 тижнів. Після цього йде навчання безпосередньо в 3 окремій штурмовій бригаді. Воно займає також близько 5 тижнів.
На четвертому етапі йде спеціальна підготовка вже в самих підрозділах, де людина буде проходити службу. Військовий отримає усі необхідні знання зі своєї спеціальності.
БпАК, піхота, механізатори, логістика – залежно від напрямку. Уся підготовка та шлях військовослужбовця до 3 окремої штурмової бригади разом з документами та отриманням тієї чи іншої спеціальності займає від 3,5 – до 4 місяців. Також йде безпосередній вишкіл військовослужбовця у самій частині,
– розповів Кудряшов.
Ситуація на фронті: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 394 тисячі особового складу. Також українські військові знищили 6394 танків, 11942 бойових броньованих машин, 9459 артилерійських систем, 981 РСЗВ тощо.
- Один із російських підрозділів відмовляється воювати через величезні втрати. Вони закрилися у приміщенні та записали відео, де скаржилися на командування. Тепер їм погрожують розстрілом.
- В тимчасово окупованому Токмаку 9 лютого пролунали вибухи. Було два прильоти по скупченню техніки та особового складу росіян.