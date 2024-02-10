БпАК, логістика чи піхота: у 3 ОШБр розповіли, скільки часу готують добровольців до фронту

3 окрема штурмова бригада має унікальний формат підготовки добровольців до бойових дій. Йде комплексна робота, щоб людина була максимально готова до фронту.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов, зауваживши, що 3 ОШБр вкладає багато сил та засобів у рекрутинг. Добровольцям допомагають вже з самого початку.

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Як відбувається підготовка добровольців

Як наголосив Кудряшов, 3 ОШБр вибудувала власну систему набору та підготовки добровольців, яка була б ефективною також і для інших підрозділів Сил оборони України. Все складається з кількох етапів.

Насамперед йде співбесіда та допомога у заповненні документів у ТЦК і проходженні ВЛК. Доброволець отримує необхідний супровід з "паперами".

Разом з супроводом йде початок підготовки. Кожен військовий, який добровільно прийшов до нас, починає підготовку вже з першого дня, коли записався,

– зазначив Кудряшов.

Другий етап – підготовка в комплектаційних центрах Збройних Сил України. Вона триває близько 3 – 5 тижнів. Після цього йде навчання безпосередньо в 3 окремій штурмовій бригаді. Воно займає також близько 5 тижнів.

На четвертому етапі йде спеціальна підготовка вже в самих підрозділах, де людина буде проходити службу. Військовий отримає усі необхідні знання зі своєї спеціальності.

БпАК, піхота, механізатори, логістика – залежно від напрямку. Уся підготовка та шлях військовослужбовця до 3 окремої штурмової бригади разом з документами та отриманням тієї чи іншої спеціальності займає від 3,5 – до 4 місяців. Також йде безпосередній вишкіл військовослужбовця у самій частині,

– розповів Кудряшов.

Ситуація на фронті: коротко

З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 394 тисячі особового складу. Також українські військові знищили 6394 танків, 11942 бойових броньованих машин, 9459 артилерійських систем, 981 РСЗВ тощо.

Один із російських підрозділів відмовляється воювати через величезні втрати. Вони закрилися у приміщенні та записали відео, де скаржилися на командування. Тепер їм погрожують розстрілом.

В тимчасово окупованому Токмаку 9 лютого пролунали вибухи. Було два прильоти по скупченню техніки та особового складу росіян.